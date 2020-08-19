بعد عودة صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يوجه رسالة للمواطنين

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف،الشعب المصري بحلول العام الهجري، متمنيًا أن يجعله عام بركة وخير على مصر وكافة دول العالم.





وشدد جمعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، على ضرورة أن يكون الأمل وسيلة الجميع فى التغلب على الصعاب، وتابع:" الجماعات الإرهابية تشوهة كل شئ وتبث اليأس والإحباط فى نفوس المصريين"، لافتًا إلى أن الأمل هو الذى سيفشل كافة مخططاتهم إلى جانب وعى وحذر المصريين.





وأشاد "جمعة " بيقظة الشعب المصرى ومحافظته على الإجراءات الاحترازية التى كانت عاملًا فى عودة صلاة الجمعة، وتابع:"لكننا نريد مزيدا من الوعى والالتزام الأكثر بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا".





وأشار الوزير، إلى أن الأوضاع فى البلاد مستقرة، ولكن تشهد بعض دول العالم ارتدادات فيما يتعلق بكورونا، مضيفًا:"وهذا يدعونا إلى الحذر حتى يذهب كورونا من حيث أتى".