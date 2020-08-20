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الهلباوي: البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:34 ص
دكتور هشام الهلباوي
دكتور هشام الهلباوي مدير برامج التنمية المحلية لصعيد مصر
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محمود محسن
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مدير برامج التنمية المحلية لصعيد مصر، أن البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2023.

وأضاف "الهلباوي"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أن زيادة نطاق استثمارات البرنامج، حيث تم إدراج قطاعى الصحة والتعليم ضمن مجالات الاستثمار التي يمكن للبرنامج الصرف عليها.

وتابع مدير برامج التنمية المحلية لصعيد مصر أنه خلال عام 2014 عندما زار الرئيس السيسي الولايات المتحدة الأمريكية أكد ضرورة الاهتمام بالصعيد ووجود مساعدات من البنك الدولي.

وأشار إلى أن هناك إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن، مطالبا وحدة التنفيذ بالمحافظة ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق من إنجاز.
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