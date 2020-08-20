فيديوجراف.. قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة القرارات المتعلقة بالاجراءات الوقاية من الفيروس كورونا التاجي التي تضمن استمرار انخفاض نسبة الاصابات والوفيات بسبب الفيروس .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال الفيديوجراف التالي.