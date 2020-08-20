فيديوجراف.. قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والسياحة والاثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
اقرأ ايضا:
فيديوجراف.. خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء بالتفصيل
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة القرارات المتعلقة بالاجراءات الوقاية من الفيروس كورونا التاجي التي تضمن استمرار انخفاض نسبة الاصابات والوفيات بسبب الفيروس .
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال الفيديوجراف التالي.