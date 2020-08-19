سموحة يصعد لنصف نهائي كأس السلة بعد الفوز على طلائع الجيش

فاز فريق سموحة لكرة السلة رجال على نظيره طلائع الجيش بنتيجة "75 /71"، بمنافسات ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال .
وأقيم اللقاء بين سموحة وطلائع الجيش بصالة الفريق السكندري ليتمكن الفريق الأزرق من الوصول إلى نصف نهائي البطولة .
ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس السلة والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 23 أغسطس بملعب 6 أكتوبر .
ويواجه الأهلي نظيره سبورتنج بنفس الدور يوم الأحد الموافق 23 أغسطس .
وتقام المباراة النهائية لكأس مصر وتحديد المراكز الثالث والرابع يوم الثلاثاء 25 أغسطس على ملعب 6 اكتوبر.