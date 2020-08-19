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ديني

شيخ الأزهر يقرر صرف إعانة شهرية لعجوز المنوفية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:08 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمود ضاحي
أصدر  فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، قرارا بالتكفل بحالة نبوية إبراهيم عبد المجيد شرف، الشهيرة بأم عمرو، صاحبة الـ65 عاما، المقيمة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.


وتوجهت سيارة من بيت الزكاة والصدقات لبحث الحالة وتبين تعثرها فى دفع إيجار السكن الذى تقطنه، بعد مصادرة الخضراوات التى كانت تبيعها، وتم التكفل بدفع إيجار السكن وصرف إعانة شهرية بصفة دائمة من بيت الزكاة والصدقات.


وكانت نبوية إبراهيم عبد المجيد شرف، الشهيرة بأم عمرو، صاحبة الـ65 عاما، المقيمة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، قدمت استغاثتها، فى رحلة الشقاء التى تعيشها وهى تسعى لتربية أربعة أبناء طوال سنوات، ولم يكن لها أى مأوى يحميها من حر الصيف أو برد الشتاء سوى سكن بسيط.


وأكدت أم عمرو أنها تعيش الآن فى حجرة واحدة هى و6 من أحفادها بعد القبض على نجلها فى قضية إشغالات، مؤكدة أنها ليس لديها أى مصدر رزق يعاونها فى قضاء احتياجات الحياة سوى بعض الفاكهة والخضار التى كانت تبيعها وتم ازالة المكان التى تبيع فيه.


وتابعت أم عمرو أنها الآن غير قادرة على الوفاء بأى التزامات، خاصة بعد أن تم القبض على نجلها منذ 15 يوما، فى قضية إشغالات، وهو الذى كان يعاونها على متاعب الحياة.


وناشدت العجوز محافظ المنوفية بأن يساعدها فى الحصول على شقة أو أى مسكن آدمى يساعدها فى الحفاظ على الأطفال الصغار ويحميها فيما تبقى من عمرها، وهو ما جاءت به استجابة سريعة من شيخ الازهر وبيت الزكاة والصدقات المصرى.

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