1.8 مليار جنيه مبيعات العرب بالبورصة منذ بداية العام

استحوذ صافي تعاملات المصريين على 8ر71 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.





بينما استحوذ الأجانب على 4ر21% وسجل العرب 9ر6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 299ر11مليار جنيه.





وسجل العرب صافي بيع بنحو 894ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



