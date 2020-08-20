AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

1.8 مليار جنيه مبيعات العرب بالبورصة منذ بداية العام

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
استحوذ صافي تعاملات المصريين على 8ر71 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما استحوذ الأجانب على 4ر21% وسجل العرب 9ر6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 299ر11مليار جنيه.

وسجل العرب صافي بيع بنحو 894ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 9ر80% من إجمالي تعاملات السوق خلال الاسبوع الحالي ،بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر13% والعرب على 4ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقريرالاسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر44 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 6ر31 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

52 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة الشهر الماضي

المصريون يستحوذون على 73% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

المصريون يستحوذون على 85% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

كورونا لن ينتهي.. الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة وإجراءاتها الأخيرة.. فيديو

الأهلي: زيادة رواتب 1600 موظف وعامل.. ومؤمن زكريا سيحصل على مستحقاته

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

إسلام صادق: أحمد الشناوي الأعلي أجرا فى بيراميدز.. برنامج تدريبي خاص لـ رمضان صبحي

أخبار التوك شو.. الحكومة تحدد 28 أغسطس لـ عودة صلاة الجمعة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب رغيف الخبز.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد

بعد اتهامها بتقليد صديقة رونالدو.. ياسمين صبري تتصدر الترند.. ومغردون: جورجينا العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور

أسود x أسود.. سالي عبد السلام بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور