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تعليم

اليوم.. آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ان الكلية تواصل  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية).

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وأضاف عميد تربية نوعية عين شمس، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن امتحانات القدرات ستبدأ  في تمام الساعة 10:30 صباحا وتنتهي عن الواحدة ظهرا.

منوها سوف يتم التصحيح في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحا لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكد عميد نوعية عين شمس  ان إدارة الكلية التزمت بالإجراءات الاحترازية التي شددت عليها إدارة الجامعة حيث طبقت جميع الإجراءات اللازمة منذ دخول الطالب للكلية ومن المقرر أن  اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس  اليوم وفقا للجدول المعلن من المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع: يتم التأكد من ارتداء الطالب الكمامة كما يوضع لهم الكحل للتعقيم بشكل دوري خلال الامتحان.
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