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حوادث

ضبط شخص نصب على 4 مواطنين بزعم توظيف أموالهم بالقاهرة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالك شركة إستيراد ، ونجله حاصل على بكالوريوس - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية من (4 مواطنين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بلغت نحو (2,926 مليون جنيه) بغرض توظيفها وإستثمارها لهم مُقابل أرباح ، وإمتناعهما عن سداد الأرباح أو رد المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون. 

وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
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