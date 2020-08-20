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ديني

هل هناك علاقة بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:00 ص
هل هناك علاقة بين
هل هناك علاقة بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة
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محمود ضاحي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول" ما حكم صلاة رجل لا يخرج الزكاة المفروضة عليه، علمًا بأنه لديه أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول. فهل هناك علاقة بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة؟ 

أجابت الدار في فتوى لها أن من صلى ولم يخرج الزكاة صلاته صحيحة وسقط عنه فرض الصلاة ولا يعاقبه الله عليه، لكن عليه وزر ترك الزكاة، كما أن ثواب المصلي المؤدي لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله أفضل من ثواب غيره. 

حكم الزكاة على ذهب الزينة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب لا زكاة فيه طالما اتخذته المرأة للزينة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الذهب إذا كان مسبوكًا للزينة واتخذته المرأة لهذا الغرض؛ فلا زكاة فيه، موضحا "هذا مذهب الإمام الشافعي، وعليه فتوى دار الإفتاء المصرية".

هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ 

أفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حلى المرأة لا زكاة فيه سواء أكان بلغ النصاب أو أقل.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ » أن ذهب المرأة المخصص للزينة ليس عليه زكاة مهما بلغ وبشرط أن يكون في مقدار الشائع في الوسط المحيط أي ليس يكون أكثر بكثير ممن ترتديه النساء اللائي هن حولها بحيث تكون الزيادة ملفتة للنظر، ومن أفتى بذلك هم المتشددون والمتطرفون المنسوبون زورا للإسلام.

ولفت الى أن النبي قد يكون أمرها بإخراج الزكاة على هذين السوارين من باب أن هذه السيدة قد يرى أنها لم تعتد ارتداء الذهب وفجأة رأي في يدها سوارين فقال لها أخرجي عليهما الزكاة، أما في العام المطلق لا زكاة على ذهب الزينة.

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