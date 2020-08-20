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سيارات

ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت السيارة بي ام دبليو M4 كوبيه 2021 أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج من خلال عدسات المصورين بتمويهات قليلة استعدادا لتدشينها لاحقا .

والتقطت العديد من الصور للسيارة بي ام دبليو M4 كوبيه 2021 التى اظهرت تصميم الشبك الامامى المختلف، مع شرائح أفقية، وغطاء محرك أكثر قوة واكصدام أمامي أكثر شراسة مع فتحات تهوية على كل جانب ومآخذ هواء أوسع للمساعدة في تبريد المحرك.

وبالاضافة الى الاكصدام الخلفى الجديد، مع مشتت هواء، وأنابيب عادم رباعية ، والرفارف الكبيرة والمرايا الجانبية المخصصة، والعتبات الجانبية الأكثر حجمًا .

وتستمد السياراة بي ام دبليو M4 كوبيه 2021 من محرك بست أسطوانات مستقيمة مزدوج التوربو سعة 3 لتر، والذي سيولد في الإصدار الأساسي قوة 473 حصان ويتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع خلفي .

 محرك كومبتيشن سيولد قوة 503 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، وسيتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع خلفي مع إتاحة نظام الدفع على جميع العجلات بشكل اختياري لاحقًا.

الجدير بالذكر ان شركة بي ام دبليو كانت قد اعلنت عن ان الكشف عن السيارات بي ام دبليو M4 وM3 موديل 2021 رسميًا في منتصف سبتمبر المقبل . 

ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور
ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور
ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور
ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور
ظهور بي إم دبليو M4 كوبيه 2021 قبل تدشينها.. صور
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