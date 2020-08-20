أمن المنافذ يشن حملات لمواجهة جرائم التهريب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا تهريب عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع– مستلزمات طبية – هواتف محمولة – أقمشة – إكسسوارات – أمتعة شخصية – سجائر ) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (19 مليون جنيه ).





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضيتين، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر تم ضبط قضية، و فى مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، سرقة، مخالفات سائقين , إنتحال صفة)، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 940 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 160 حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.