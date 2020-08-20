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أخبار العالم

عقب تحريض إيران عليهم.. حملة اغتيالات تطال نشطاء عراقيين بالبصرة وبغداد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تعرض مجموعة من نشطاء العراق أمس، الأربعاء، لمحاولات اغتيال في مدينة البصرة العراقية، والعاصمة بغداد، بعضهم لقى مصرعه، والبعض الآخر أصيب. 

وأعلنت الشرطة العراقية، إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة بداخلها 4 نساء في الشارع التجاري وسط البصرة، ما أسفر عن مقتل امرأتين بينهما ناشطة.

وبحسب "الغد"، قالت شرطة البصرة إن الـنساء الأربع كانت من بينهن الدكتورة الطبيبة الإخصائية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب وتوفيت مباشرة مع امرأة صديقتها وجرحت اثنتان أخريان.

وأضافت أن ريهام إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة.

فيما تعرض الناشط العراقي فلاح الحسناوي، لمحاولة اغتيال فاشلة، عقب إطلاق النيران عليه برفقة خطيبته من قبل مسلحين. 

كما تعرض الناشط العراقي، زيدون عماد، لمحاولة اغتيال فاشلة، في شارع السعدون بالعاصمة العراقية بغداد. 

وجاء عقب ذلك قرار رئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي، بإقالة مسؤولين أمنيين في محافظة البصرة، عقب اغتيال الناشطة ريهام يعقوب.

وبحسب "سي إن إن"، أقال الكاظمي قائد الشرطة في محافظة البصرة، وعدد من مدراء الأمن، وذلك في أعقاب التقارير التي تداولت أنباء مقتل الناشطة العراقية والطبيبة ريهام يعقوب، مساء الأربعاء.

وكانت وكالة مهر الإيرانية، قد حرضت على هؤلاء النشطاء، وذلك عقب اللقاءات المتكررة بينهم والقنصل الأمريكي في البصرة العراقية، متهمة أياهم بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها العراق، بدعم من الولايات المتحدة. 

واتهمت مهر الإيرانية، الدكتورة ريهام يعقوب بالأسم، متهمة أياها بالحصول على دعم من الولايات المتحدة، وكذلك الحصول على دورات تدريبية في القنصلية الأمريكية، وقيادتها للإحتجاجات في المدينة. 

وتزداد ايادي إيران في العراق خلال الفترة الماضية ، حيث قامت ميليشيات إيران في العراق بتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات عدة لنشطاء ومستشارين أمنيين وغيرهم في العراق. 
عقب تحريض إيران عليهم.. حملة اغتيالات تطال نشطاء عراقيين بالبصرة وبغداد
عقب تحريض إيران عليهم.. حملة اغتيالات تطال نشطاء عراقيين بالبصرة وبغداد
عقب تحريض إيران عليهم.. حملة اغتيالات تطال نشطاء عراقيين بالبصرة وبغداد
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