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تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تنهى اختبارات القدرات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة. 



 وتواصل كليات الفنون و التربية الرياية بجامعةوحلوان اليوم اخر ايام اختبارات القدرات و سط اجرائات احترازية . 

 ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني. وتنتهى اختبارات القدرات حتى اليوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.


ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات 450 جنيها للاختبار.
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