اليوم .. جامعة حلوان تنهى اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.













وتواصل كليات الفنون و التربية الرياية بجامعةوحلوان اليوم اخر ايام اختبارات القدرات و سط اجرائات احترازية .





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني. وتنتهى اختبارات القدرات حتى اليوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.









ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات 450 جنيها للاختبار.