الجزيرة فقدت مصداقيتها.. فريدة الشوباشي: قطر عنوان كل ما هو إرهابي ..فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن قطر عنوان كل ما هو إرهابي في المنطقة العربية.





وأضافت فريدة الشوباشي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، " قطر ليس لها طموح في حكم العالم ولكنها تقوم بتنفيذ توجيهات جهات مختلفة مثل تركيا".





وتابعت فريدة الشوباشي "أردوغان يوجه قطر من أجل تمويل عمليات إرهابية وتمويل الإرهابيين في دول متفرقة في المنطقة العربية".





وأكدت فريدة الشوباشي "من الصعب ان يكون امير قطر رجل استراتيجي وقطر لا تتعلم الدرس مطلقا، و الإرهابيين آفاقهم ضيقة".





وأوضحت فريدة الشوباشي "أن من يبيع مبادئه ووطنه ينساق خلف من يدفع مبالغ أكبر، و قناة الجزيرة فقدت مصداقيتها وتمارس حملات تشويه ممنهجة ضد مصر وجيشها".