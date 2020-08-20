حبس عاطلين وسائق لاتهامهم بسرقة طالب بالإكراه في السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطلين وسائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة طالب بالاكراه اثناء تعطل سيارته بدائرة القسم.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكذلك التحري عن نشاط المتهمين والوقائع التى ارتكبوها من قبل.





عند مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول استغاث بهم قائد إحدى السيارات الملاكى وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة دمياط) وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة بجانب الطريق لحدوث عطل بها فوجئ بعدد (3 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، قام أحدهم بتهديده بإستخدام آلة حادة "مفك" كان بحوزته وإستولوا منه على مبلغ مالى كرهًا عنه.





وبتتبع خط سير هروب المُتهمين تم ضبطهم وتبين أنهم (عاطلَين، سائق - لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه- آلة حادة "مفك" المُستخدم فى إرتكاب الواقعة).





وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.