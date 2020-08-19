AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يعطي إشارة البدء لانطلاق الفعالية الرياضية الأولى في مدينة العلمين الجديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:52 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، وذلك عقب انتهاء اجتماع لجنة إدارة أزمة "كورونا".

وانطلقت الفعالية من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش، بحضور عدد من الوزراء والشباب. 

وشارك رئيس الوزراء في سباق الدراجات، ثم لعب كرة طائرة، وكرة قدم. 

وقال رئيس الوزراء إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهي من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، كما يسوق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الفعالية تتضمن مسابقات: "الرياضة للجميع" وينفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، و "سباق ركوب الدراجات"، و"كرة طائرة شاطئية"، و"كرة قدم خماسي شاطئية"، و"كرة السرعة"، و"استريت ورك اوت".

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الجهود والاستعدادات التي قامت بها "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" التي أشرفت على تنفيذ الفعالية وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي والذي كان له عظيم الأثر في نقل صورة واقعية عن حجم إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

كما شهدت مدينة العلمين الجديدة على هامش الحدث الرياضي انطلاق فعاليات شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من المدينة بمشاركة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عددا من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور عدد من الوزراء.. الشباب تطلق المهرجان الرياضي الأول بالعلمين الأربعاء المقبل

استعدادات مكثفة بوزارة الرياضة لتنفيذ أول مهرجان رياضي بالعلمين.. غدًا

انطلاق أول سباق للدراجات بمدينة العلمين الجديدة ..شاهد

رئيس الوزراء يشارك في المهرجان الرياضي الأول بمدينة العلمين الجديدة

أول حدث رياضي بالعلمين الجديدة| مدبولي يشارك الشباب سباقا للدراجات ويلعب كرة طائرة وقدم

رئيس الوزراء يعطي إشارة البدء لأول فعالية رياضية بـ العلمين الجديدة.. إنطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة من المدينة.. مدبولي: الحدث الرياضي يسهم في الجذب السياحي ويسوق للمشروعات القومية

ترشيحاتنا

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

أخبار التوك شو.. الحكومة تحدد 28 أغسطس لـ عودة صلاة الجمعة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب رغيف الخبز.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد

موعد مباراة بيراميدز والزمالك فى الدوري على استاد الدفاع الجوى

محرزا أول هدف.. رئيس الوزراء يشارك في مباراة كرة قدم بالعلمين

حقيقة تعرض رمضان صبحي لمضايقات من جماهير الأهلي في الساحل الشمالي.. تفاصيل

متجاهلون كورونا.. الآلاف يحتشدون بدير درنكة في احتفالات صوم السيدة العذراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

في اليوم العالمي للتصوير.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور قديمة.. شاهد