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حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش فى مصر القديمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية،  حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وامرت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير عنها، وامرت رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم السابق.

فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى ظل مواصلة رجال مباحث القاهرة فى مكافحة عمليات الاتجار فى المواد المخدرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.
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