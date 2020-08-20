النتائج أفسدت رهانه.. يوسف الحسيني: الإعلام المعادي راهن على فشل انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قال يوسف الحسيني المتحدث باسم القائمة الوطنية من اجل مصر ، ان الاعلام المعادي راهن علي فشل انتخابات مجلس الشيوخ واننا لن نحقق 5% وهناك من راهن ان الناس لن يقومون بالنزول بسبب فيروس كورونا ولكن النتائج اليوم أفسدت رهاناتها .
وأضاف يوسف الحسيني خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، ان هناك من راهن علي ان المصريين فقدوا اهتمامهم بالعمل السياسي والانتخابات والمجالس التشريعية وهذا لم يحدث علي الإطلاق .
واوضح يوسف الحسيني ، ان هناك قدر واضح من الوعي لدى المصريين بأهمية مجلس الشيوخ واكدت علي ان نسبة المشاركة في مجلس الشيوخ القادم بعد 5 سنوات ستتعدى 15 % .
وتابع : أن أكثر من 50% من المحافظات بهم اعادة وهذا يؤكد وجود معركة انتخابية ومنافسة حقيقية وهذا يفسد جميع الرهانات التي توقعت فشل الانتخابات .
واستكمل : أن تحالف الأحزاب والذى يصل عددهم إلى 11 حزب بالاضافة الي تنسيقية شباب الأحزاب نصل الى 12 حزب بالاضافة الي المعارضة وهذا مثال حقيقي لاستيعاب اهمية الاحزاب .