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النتائج أفسدت رهانه.. يوسف الحسيني: الإعلام المعادي راهن على فشل انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:02 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
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إبراهيم القادري
قال يوسف الحسيني المتحدث باسم القائمة الوطنية من اجل مصر ، ان الاعلام المعادي راهن علي فشل انتخابات مجلس الشيوخ واننا لن نحقق 5% وهناك من راهن ان الناس لن يقومون بالنزول بسبب فيروس كورونا ولكن النتائج اليوم أفسدت رهاناتها .

وأضاف يوسف الحسيني خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، ان هناك من راهن علي ان المصريين فقدوا اهتمامهم بالعمل السياسي والانتخابات والمجالس التشريعية وهذا لم يحدث علي الإطلاق .

واوضح يوسف الحسيني ، ان هناك قدر واضح من الوعي لدى المصريين بأهمية مجلس الشيوخ واكدت علي ان نسبة المشاركة في مجلس الشيوخ القادم بعد 5 سنوات ستتعدى 15 % .

وتابع : أن أكثر من 50% من المحافظات بهم اعادة وهذا يؤكد وجود معركة انتخابية ومنافسة حقيقية وهذا يفسد جميع الرهانات التي توقعت فشل الانتخابات .
 
واستكمل : أن تحالف الأحزاب والذى يصل عددهم إلى 11 حزب بالاضافة الي تنسيقية شباب الأحزاب نصل الى 12 حزب بالاضافة الي المعارضة وهذا مثال حقيقي لاستيعاب اهمية الاحزاب .
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