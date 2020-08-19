انفجار هائل بمخزن أسلحة جنوبي بغداد

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مخزن سلاح تابع لها بالعاصمة العراقية بغداد.





وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم قائلة : "وقع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم، انفجار في مخزن عتاد أحد تشكيلات الهيئة التابعة لقيادة قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي من دون وقوع خسائر بشرية.





وقال البيان : على الفور شرعت استخبارات الحشد بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن طبيعة الانفجار وأسبابه الذي وقع في القامشلي (منشأة القعقاع سابقا) جنوب بغداد.





وأكدت الهيئة في بيانه: أن الموقع العسكري بعيد عن المناطق والأحياء السكنية.