AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار هائل بمخزن أسلحة جنوبي بغداد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:57 م
إنفجار مخزن اسلحة
إنفجار مخزن اسلحة - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مخزن سلاح تابع لها بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم قائلة : "وقع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم، انفجار في مخزن عتاد أحد تشكيلات الهيئة التابعة لقيادة قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال البيان : على الفور شرعت استخبارات الحشد بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن طبيعة الانفجار وأسبابه الذي وقع في القامشلي (منشأة القعقاع سابقا) جنوب بغداد.

وأكدت الهيئة في بيانه: أن الموقع العسكري بعيد عن المناطق والأحياء السكنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الحرارة أو عمل عسكرى سبب انفجار معسكر الصقر في بغداد

ترشيحاتنا

بعد عودته.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد..فيديو

دواء حموضة يعالج مرضى كورونا ويقلل الوفيات.. ما القصة؟

صدمة اقتصادية ..الكويت تعاني شحًا في السيولة لدفع الرواتب وتتجه للتقشف

فيديوجراف.. قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

كورونا لن ينتهي.. الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة وإجراءاتها الأخيرة.. فيديو

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ علا رشدي في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

في اليوم العالمي للتصوير.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور قديمة.. شاهد