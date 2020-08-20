يجب دعم الهوية القومية.. عضو المجمع اللغوي: الشباب لا يشعر بالانتماء لمصر ..فيديو

أكدت دكتورة وفاء كامل، عضو المجمع اللغوي، أهمية دعم الوعي بالهوية والقومية العربية، مشيرة إلى أن هناك أجيالا من الشباب لا يشعرون بالانتماء لمصر؛ لذا يجب التوجه نحو دعم الهوية المصرية.





وطالبت "كامل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، بالمحافظة على هويتنا أمام العولمة والتغيير؛ حتى لا نفقد الشخصية المصرية.





وتابعت عضو المجمع اللغوي، لابد أن يتم عرض البرامج الثقافية بصورة ميسرة ومحببة، وضرورة أن يتم اختيار الوقت المناسب لها بحيث تكون في أوقات الذروة وألا تكون في أوقات متأخرة.



