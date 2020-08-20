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مدير الإسعاف الطائر يكشف تفاصيل نقل طفل العجانة بالطائرة بعد تدهور حالته

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الطائر، إن هناك سيارة إسعاف تحركت بالطفل ولكن الحالة بدأت في التدهور فقرروا العودة مرة أخري إلى المستشفى لنقله بوسيلة أخري، موضحا أن المحافظ تحدث مع الوزيرة ووزير الطيران المدني قرر تخصيص طائرة.

وأضاف "العزب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرفق لديه الأدوات الطبية اللازمة التى تحول الطائرة إلى غرفة عناية مركزة لرعاية الحالة الصحية.

من جانبه قال مصطفى جندي، والد الطفل محمد ضحية واقعة العجانة في أسوان، خلال اتصال مشترك، إن السيارة بها خطورة على حالة الطفل بسبب المطبات وقررنا العودة  بعد تحركنا، لافتًا إلى أن أبنه وصل إلى القاهرة عبر الطائرة، تابع:"نشكر المحافظ على الجهد اللى عمله".

وتابع:" نقله بالطائرة كان جيدًا وحالته الصحية كانت مطمئنة، ونشكر وزيرة الصحة لتجاوبها مع الحالة، ونشكر كل شخص ساهم في إنقاذ محمد".

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