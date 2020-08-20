حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الفودو فى البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية لمخدر الفودو وزنت 380 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وامرت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير عنها، وامرت رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم السابق.





فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت 380 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى ظل مواصلة رجال مباحث القاهرة فى مكافحة عمليات الاتجار فى المواد المخدرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.