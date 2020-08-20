رينو تطرح نسختين من داستر في الإمارات

اعلن الوكيل الرسمى لشركة رينو فى الامارات العربية المتحدة، تقديم نسختين مميزتين من طرازها الأبرز "داستر"، وهما "سبورت" و"أوربان".

واوضح الوكيل الرسمى لشركة رينو فى الامارات شركة العربية ان طراز داستر تم اصدار نسختين مميزتين منه وهما "سبورت" التي تمتاز بحضورها الديناميكي، و "أوربان" ذات التصميم المتفوق الذي يضعها في قمة الخيارات على الطريق.

وتعد نسخة سبورت ذات الأبواب اللافت للنظر، وإكسسوارات الأجنحة، والقضبان الجانبية و الصندوق الخلفي وعتبات مداخل الأبواب التي تتيح الدخول بسهولة تامة إلى السيارة.

وزودت النسختين بعجلات من سبيكة معدنية مقاسها 16 بوصة، وميزات تكنولوجية متقدمة تضع تعريفًا جديدًا للسيارات المريحة في أثناء القيادة .

كما تدعم النسختين نظاما "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو"، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وكاميرا الرؤية متعددة الجوانب والزوايا.

اما عن سعر الطرازين من داستر ، فاعلن الوكيل الرسمى ليرنو فى الامارات ان النسخة "سبورت" بسعر 56 ألف درهم، و "أوربان" بسعر 51,500 درهم.