المصري المتطوع لمساعدة الشعب اللبناني: شعرت عند لحظة الانفجار بضرورة تقديم الدعم ..فيديو

أكد محمود عبد المجيد، المصري المتطوع لمساعدة الشعب اللبناني، أنه شعر عند لحظة الانفجار بضرورة تقديم الدعم والمساندة للشعب اللبناني.





وأضاف عبد المجيد في مداخلة ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أنه يشارك في العمل التطوعي في مصر من مكافحة الإدمان ودعم الأسر فقيرة من عام 2007.





وتابع المصري المتطوع لمساعدة الشعب اللبناني، "وصلت يوم 11 أغسطس إلى لبنان والانفجار حدث يوم 12"، مؤكدا أنه من قوة الانفجار حدث دمار كامل للبيوت وكان يجب أن يتم تقديم الدعم.





وأشار عبدالمجيد إلى أن الدمار استمر لمدة 8 أيام دون مشاركة أصحاب البيوت نظرا لإصابتهم من الانفجار أو تركهم للمكان.





وقال المصري المتطوع لمساعدة الشعب اللبناني إن المساعدة النفسية كبيرة نظرا لقوة الحدث الذي تم.