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توك شو

أخبار التوك شو.. الحكومة تحدد 28 أغسطس لـ عودة صلاة الجمعة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب رغيف الخبز.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:05 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها كالآتي:

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه سيتم السماح بـ عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى وفقا لضوابط وشروط محددة، مشيرا إلى أن خطبة الجمعة ستكون 10 دقائق مع اتباع الضوابط والشروط المحددة.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، :"  اعتبارا من أول سبتمبر سيتم تطبيق  الاختبار الخاص  pcr لفحص كورونا  على جميع القادمين من الخارج".

ظهر الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بـ 5 أحجام من رغيف الخبز،  موضحًا أن كل رغيف حجمه مختلف عن الآخر.

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن وجود لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إجراء في غاية الاهمية من اجل متابعة تطورات فيروس كورونا على أرض الواقع .

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن صلاة الجنازة في المساجد مازالت ممنوعة خلال الفترة المقبلة، واقامة المناسبات معلقة لحين إصدار قرار من الحكومة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، افتتح اليوم 5 ملاعب فى مدينة العلمين الجديدة. 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد مدة زمنية محددة لصلاة وخطبة الجمعة، موضحًا أن النبى صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام، أو أى من الفقهاء، لم يضعوا مدة محددة لذلك.

قدمت غادة نور الدين  والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور الشكر إلى المسئولين لجهودهم الكبيرة في عودته. 

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توافقا في الموقف المصري والسوداني بشأن سد النهضة الاثيوبي، مؤكدا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم يراعي الدول الثلاث والامتناع عن أي اتفاقات أحادية.
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