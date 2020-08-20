دعم مصانع القطاع الخاص المتعثرة.. أول مشروع قانون تحت قبة الشيوخ

قال الدكتور محيى حافظ، نائب الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" بالقائمة الوطنية، إن برنامج الحزب يسعى لحل أزمة مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة، والتي تمثل 50% من المصانع من خلال دراسة متكاملة تتكون من 13 مبحثا لعلاج جميع مشكلات الصناعة والمصانع.
وأوضح حافظ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن 75% من مشكلات هذه المصانع بنكية متعلقة بالتمويل و25% مشاكل لوجستية قانونية وإدارية، فعلى الرغم من مبادرات البنك المركزي لإنقاذ المتعثرين؛ لا يزال المتوقف متوقفا والمتعثر متعثرا.
وأعلن عن تقدمه بمشروع قانون يركز على "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يمنح صلاحيات للبنوك والدولة بتشغيل المصانع المتوقفة رغم أنف أصحابها، كما يمنح التشريع حق شراء هذه الأصول والأسهم من قبل المصانع والشركات الأخرى لتشغيلها وتمويلها وبذلك يتم إنقاذ المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي عُقد أمس الأربعاء، حيث أصدر لاشين القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84 .58% وعدد الأصوات الباطلة مليونا و381 ألفا بنسبة 15.42%.