دعم مصانع القطاع الخاص المتعثرة.. أول مشروع قانون تحت قبة الشيوخ

قال الدكتور محيى حافظ، نائب الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" بالقائمة الوطنية، إن برنامج الحزب يسعى لحل أزمة مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة، والتي تمثل 50% من المصانع من خلال دراسة متكاملة تتكون من 13 مبحثا لعلاج جميع مشكلات الصناعة والمصانع.









وأوضح حافظ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن 75% من مشكلات هذه المصانع بنكية متعلقة بالتمويل و25% مشاكل لوجستية قانونية وإدارية، فعلى الرغم من مبادرات البنك المركزي لإنقاذ المتعثرين؛ لا يزال المتوقف متوقفا والمتعثر متعثرا.





وأعلن عن تقدمه بمشروع قانون يركز على "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يمنح صلاحيات للبنوك والدولة بتشغيل المصانع المتوقفة رغم أنف أصحابها، كما يمنح التشريع حق شراء هذه الأصول والأسهم من قبل المصانع والشركات الأخرى لتشغيلها وتمويلها وبذلك يتم إنقاذ المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها.







