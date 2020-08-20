البحث العلمي تعلن عن منحة على مشاريع أبحاث التكنولوجيا الحيوية ASRT-NBNE

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال شبكة خبراء التكنولوجيا الحيوية و هي أحدي الشبكات القومية العلمية التي أنشأتها أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا عن Biotechnology Research Projects GRANT OPPORTUNITY on في الموضوعات التالية :-













Genome editing & new breeding techniques





Molecular farming & edible vaccine





In vivo bioreactors (engineering of organs)





Industrial biotechnology (Bioplastic production, Biopesticides, Biosensors development, Biofertilizers, Biological control)





Virotherapy





Microbiome





Molecular Docking in Drug Discovery





Food safety





Marine biotechnology





Improvement of drug delivery system





Genomics (Metagenomics, Pharmaco-Genomics)





Green Biotechnology (Bioremidation, Phytoremidation, Bioenergy and wast recycling, Insecticide resistance management)









لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط





http://asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/912-grant-opportunity-on-biotechnology-research-projects-asrt-nbne

















شروط عامة للتقديم:





يجب أن يكون الاقتراح تابعًا لمؤسسة مشاركة في الشبكة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية.





- يجب أن تتم الموافقة على المقترحات المقدمة من المجالس المختصة (مجلس القسم / مجلس الكلية) في المؤسسة ، بشرط عدم السماح للباحث الرئيسي بتقديم أكثر من مشروع في نفس المكالمة.





- تمثل موافقة المؤسسة على الاقتراح المقدم اعترافًا منها بأهمية وأولوية تنفيذ الاقتراح ، فضلًا عن التزامها بتسهيل استغلال الإمكانات والتسهيلات المتاحة في المؤسسات اللازمة لتنفيذ الاقتراح.





- ألا تقل المدة الزمنية لتنفيذ الاقتراح عن عام ولا تزيد عن سنتين دراسيتين من تاريخ التعاقد.





- يجب أن يتم التقديم على النموذج المقدم من خلال منصة التقديم للمشروعات .





- آخر موعد للتقديم 20/9/2020.





ومن الجدير بالذكر أن الإتفاقية الموقعة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و الشبكة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية ((NBNE تدعو بنودها الي دعم المشاريع المشتركة بين الهيئات البحثية المختلفة بهدف النهوض بمستوي البحث العلمي و السعي علي توجيهه لخدمة أهداف الدولة الاستراتيجية اطلقت الشبكة دعوة لمشاريع بحثية تطبيقية لعام 2020- 2021.



