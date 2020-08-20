التحريات في واقعة الراقصة الطائرة: تعتمد على خدع بصرية

كشفت التحقيقات والتحريات مع الفتاة صاحبة الفيديو الذي أظهرها أثناء أداء فقرة استعراضية بأحد الأفراح، وهي معلقة من شعرها، اعتمادها على الخداع البصري في أداء تلك الاستعراضات؛ مما يجعلها تبدو كأنها معلقة من شعرها علي خلاف الحقيقة بالصورة التي ظهرت عليها بقطع الفيديو.





وكان تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لفتاة تؤدى فقرة استعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهى معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة".





وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة، وتبين أنها (تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية- وعمرها 19 سنة – ومقيمة بكفرالشيخ).





وباستدعائها قررت أنها مدربة على هذه الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات.





وأقر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات، وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات فى الأفراح، ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذى تم تداوله مصورا بأحد الأفراح بكفرالشيخ منذ عام تقريبًا، وأنهما لا يحملان تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



