AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التحريات في واقعة الراقصة الطائرة: تعتمد على خدع بصرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:36 ص
الفتاة
الفتاة
Advertisements
مصطفى الرماح
كشفت التحقيقات والتحريات مع الفتاة صاحبة الفيديو الذي أظهرها أثناء أداء فقرة استعراضية بأحد الأفراح، وهي معلقة من شعرها، اعتمادها على الخداع البصري في أداء تلك الاستعراضات؛ مما يجعلها تبدو كأنها معلقة من شعرها علي خلاف الحقيقة بالصورة التي ظهرت عليها بقطع الفيديو.

وكان تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لفتاة تؤدى فقرة استعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهى معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة".

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة، وتبين أنها (تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية- وعمرها 19 سنة – ومقيمة بكفرالشيخ).

وباستدعائها قررت أنها مدربة على هذه الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات. 

وأقر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات، وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات فى الأفراح، ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذى تم تداوله مصورا بأحد الأفراح بكفرالشيخ منذ عام تقريبًا، وأنهما لا يحملان تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرام في الكرنك.. شاهد.. آخر ظهور للفنان محمود رضا قبل وفاته

فتاه تستعرض مهاراتها بالرقص وهي معلقة من شعرها .. فيديو

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. تفاصيل

رئيس خط نجدة الطفل يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن الراقصة المعلقة من شعرها

فيديوجراف.. حقيقة فيديو الراقصة الطائرة في حفل شعبي

القومى للمرأة يعلق على فيديو فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد التمرد.. آسيمي جويتا ينصب نفسه رئيسا للمجلس العسكري الحاكم في مالي

ربة منزل بقنا: زوجي تحرش بابنتنا ولامس أجزاء حساسة منها ويخرج عليها عاريا تمامًا ..شاهد

الرجاء يواصل تصدره للدوري المغربي.. وقائد الفريق يسقط بشكل مرعب

ستافروس لاعب برينتفورد الإنجليزي: أعشق طارق حامد.. والأهلي الأفضل فى مصر

متجاهلون كورونا.. الآلاف يحتشدون بدير درنكة في احتفالات صوم السيدة العذراء

الأهلي: لا توجد بنود تمنح ديانج ومعلول وحمدي حق فسخ التعاقد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

في اليوم العالمي للتصوير.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور قديمة.. شاهد