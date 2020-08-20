الأهلي: زيادة رواتب 1600 موظف وعامل.. ومؤمن زكريا سيحصل على مستحقاته

قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي





وأضاف شريف فؤاد في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورت"، أنه تمت زيادة رواتب 1600 موظف وعامل داخل النادي الأهلي خلال اجتماع أمس، الأربعاء.





وتابع شريف فؤاد، " محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أشاد أثناء اجتماع بعمال النادي".





وأكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يقصر على الإطلاق مع مؤمن زكريا لاعب الفريق حتى يتم شفاؤه نهائيا.





وأشار إلى أن مؤمن زكريا سيتمكن من الحصول على مستحقاته المالية؛ عقب موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.



