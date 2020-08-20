أهم الأخبار.. تفاصيل عودة الصلاة بالمساجد الكبرى.. تطورات الأوضاع في مالي.. ونتائج انتخابات الشيوخ بالأسماء





مجلس الأمن يندد بالتمرد العسكري في مالي ندد مجلس الامن الدولي، اليوم الأربعاء، بالتمرد العسكري في مالي، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المسئولين المعتقلين..للمزيد اضغط هنا

بموجب 5 ضوابط.. الأوقاف: عودة صلاة الجمعة إلى المساجد الكبرى 28 أغسطس قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٠ .. للمزيد اضغط هنا

تلافيا للزحام.. التموين تكشف سبب مد فترة صرف سلع فارق الخبز لنهاية الشهر

قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إنه تم مد فترة صرف سلع نقاط الخبز حتى نهاية الشهر الجاري.. للمزيد اضغط هنا

الجريدة الرسمية تنشر النتائج الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ .. مستند نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 50 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت يومى الاحد والاثنين 9و10 أغسطس 2020 بالخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11و12 أغسطس 2020 داخل جمهورية مصر العربية.. للمزيد اضغط هنا

المسماري: تركيا وقطر تستعدان للهجوم على مدينة سرت

قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي إن قرار فتح منشآت النفط جاء نتيجة مفاوضات دامت أسبوعين.. للمزيد اضغط هنا

قصة "حرب الجيل الرابع" ضد فريق الكرة بالنادي الأهلي

كشف مصادر خاصة بالأهلي أن النادي يواجه حربًا ممنهجة أشبه بحروب الجيل الرابع وهى تهدف إلي هز الاستقرار وزعزعة صفوف الفريق الاول منذ رحيل رمضان صبحي ورفضه البقاء داخل القلعة الحمراء.. للمزيد اضغط هنا







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