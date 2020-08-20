أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لا يوجد سلام مقبل فى ليبيا قريبا.. كورونا لن ينتهي.. الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة وإجراءاتها الأخيرة.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها كالآتي:

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لا تعطي للبعض المؤشر أن الجائحة انتهت تمامًا، مؤكد " الأمر لن ينتهي" و أن صلاة الجمعة ستكون بإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن لا تزيد الخطبة عن 10 دقائق، و أن شهادة البي سي آر اتخذ بها القرار منذ عدة أسابيع، للتفعيل على كل القادمين من الخارج إلى البلاد، وتم تعديلها بضم المصريين، لا سيما وأن الفيروس لا يٌفرق بين مصري وأجنبي، وبالتالي من الضروري تطبيقها للحفاظ على الوضع الذي وصلنا له.

ولفت أحمد موسى إلى أن الوضع اليوم مختلف وتركيا تتحرك فى طريق آخر، و الرئيس التركي يقوم بأشياء غريبة أن، قطر هى من ستقوم بتمويل ما يتم فى ليبيا، وقطر ستدفع أجور المرتزقة فى ليبيا.

أن هناك حربا، وعمليات عسكرية.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يوجد سلام قادم فى ليبيا قريبًا، موضحًا ان المنطقة الغربية فى ليبيا تحت إمرة الحاكم العسكري التركي فى طرابلس أن هناك حربا، وعمليات عسكرية.









قال اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة" يؤكد أنه سيتم إجراء عمل هندسي واستراتيجي كبير على مستوي الدولة وأن الجيش الثانى سيؤمن العمل الهندسي الكبير.





وأضاف، نصر سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن قناة السويس من أهم المشروعات الاستثمارية فى الشرق الأوسط.





ولفت نصر سالم إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمشروعات تنموية كثيرة، ولذلك يكون هناك تأمين.









بعد عودته.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد..فيديو





قدمت غادة نور الدين والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور الشكر إلى المسئولين لجهودهم الكبيرة في عودته.



وكشفت نور الدين عن تفاصيل العثور على ابنها التائه في المترو قائلة.. "ابني نزل عشان يشترى شيبسى وخد منى فلوس واخته طلعت وكنت واقفة جنب السوبر ماركت وملقيتوش وانتظرت ان يخرج ولكنه لم يخرج".



محرزا أول هدف.. رئيس الوزراء يشارك في مباراة كرة قدم بالعلمين

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، افتتح اليوم 5 ملاعب فى مدينة العلمين الجديدة.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أعطى إشارة البدء لانطلاق الفعاليات الرياضية الأولى بالعلمين الجديدة.



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء شارك فى جولة قيادة الدراجات، بمشاركة مجموعة كبيرة.







المصل واللقاح: روسيا لم تطبق المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح كورونا





قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه هناك دول كثيرة وصلت إلى المراحل الأخيرة في تجارب لقاح فيروس كورونا.

وأضاف امجد الحدادا في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اي لقاح يمر بـ 3 مراحل والمرحلة الأولى هي مرحلة الأمان ثم مرحلة الفاعلية ويتم تطبيقها على عدد محدود من البشر والمرحلة الثالثة تطبق على عدد كبير من البشر ومن أجناس وأعمار مختلفة للتأكد من فعالية اللقاح ".

وتابع أمجد الحداد:" هناك دول وصلت إلى المرحلة الثالثة مثل لقاح اوكسفورد واللقاح الأمريكي واللقاح الصيني ويتم تجربتهم على نطاق أوسع من البشر "، مضيفا:" اللقاح الروسي اجرى المرحلة الاولى والثانية فقط ولم يجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على نطاق واسع من البشر ".

















قال النائب عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم منظومة الخبر بـ 45 مليار جنيه و وتدعم منظومة السلع بالكامل بـ 84 مليار جنيه وذلك وفقًا للموازنة الجديدة.









وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اشياء غريبة فى قرار تخفيض وزن الخبز، مؤكدًا " هل تم دراسة تأثير خفض وزن الرغيف على المواطن".





ولفت إلى أن وزير التموين على المصيلحي، كان عليه أن يعود لـ البرلمان فى قرار تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم 20 جراما.

























كشفت الإعلامية سارة حازم أن هناك صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لرغيف الخبز وهو بحجم الكف أو أصغر من الحجم الذي اعلنته وزارة التموين مؤكدة انها صور خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق.





وقامت مقدمة برنامج اليوم عبر فضائية dmc بعرض صور لرغيف الخبز على الهواء وأكدت أنه المدعم من وزارة التموين وان ما تم عرضه هو رغيف خبز لأحد المطاعم السياحية وليس الخاص بالمخابز العادية .

















قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن صلاة الجنازة في المساجد مازالت ممنوعة خلال الفترة المقبلة، واقامة المناسبات معلقة لحين إصدار قرار من الحكومة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع بوزارة الأوقاف كان حزينا على تأخر قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة.





وتابع: الوزارة ارسلت خطابا لـ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعودة صلاة الجمعة ولكن ببعض الإجراءات الاحترازية.





















أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الجديدة الخاصة بتعامل الحكومة مع فيروس كورونا، كما أعلن عن عودة صلاة الجمعة في جماعة يوم 28 أغسطس الجاري، وفيما يلي أبرز التصريحات والقرارات:





- لم نخرج من أزمة كورونا وعلينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.





- استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة لحين إشعار آخر.





- فتح المساجد لصلاة الجمعة 28 اغسطس.









- تطبيق اختبار pcr لفحص كورونا على جميع القادمين من الخارج أول سبتمبر.





- خطبة الجمعة 10 دقائق وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد .





- تطبيق نفس المعايير المطبقة في المطاعم على الحدائق والمتنزهات ذات الأسوار.





- استمرار غلق دور المناسبات وأماكن الوضوء في المساجد.