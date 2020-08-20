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القاهرة أعلى نسبة تصويت.. خبير بمركز الأهرام للدراسات: حجم المشاركة في انتخابات الشيوخ كان جيدا.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:39 ص
فايز فرحات
فايز فرحات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد فايز فرحات الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حجم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كان جيدا وهناك شرائح كانت متواجدة في الانتخابات بكثافة ومنها شريحة المرأة وكان ذلك واضحا.

وأضاف فايز فرحات، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إى"، أن أعلى نسبة في التصويت كانت محافظة القاهرة بنسبة 36.5% ومحافظة مطروح 28% ومحافظة الوادي الجديد 27.9% والبحر الأحمر 26.5% وجنوب سيناء 19.1% والأقصر 15.3%.

وأوضح فايز فرحات ، أن محافظة القليوبية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والجيزة نسبة التصويت بها متوسطة تتراوح بين %10 و11%.

وتابع أن المحافظات الأقل في التصويت كانت المنوفية والدقهلية بنسبة 7.7% وما يفرق بين هذه المحافظات وبعضها هو وجود محافظات حضارية ومحافظات غير حضارية.

واستكمل أن القاهرة والاسكندرية والجيزة من ضمن المحافظات الحضارية وبالتالي معدل التصويت يكون بها أعلى نسبيا من المحافظات الريفية.

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