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رياضة

حسام حسن شخصية صعبة.. أحمد بلال: تصريحاتي حول لاسارتي سبب رحيلي عن قناة النادي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:54 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل مشاجرته مع حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق أثناء التدريبات.

وقال أحمد بلال، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "عندما تم تصعيدي إلى الفريق الأول تم منحي قميص مران يحمل رقم 9، ليأتي حسام حسن من بعيد ويقول لي هو انت اللي هتلعب مكاني؟".
 
وأضاف أحمد بلال "كابتن حسام حسن كان صعبا جدا في مثل تلك الأمور، هو شخصية صعبة للغاية في الكرة، ورقم 9 بالنسبة له أمر هام".

وأكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أنه كان ينتقد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، أثناء فترة تواجده بقناة النادي.

وتابع "تصريحاتي حول لاسارتي فى قناة الأهلي قد تكون سبب رحيلي، ولا أخاف من أى شخص على الإطلاق، وهاجمت استراتيجية المدير الفني حينها".

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