محاربة الكوليسترول ودهون البطن.. كوب يوميا من هذا المشروب

لفقدان الوزن بسرعة لاغنى عن مشروبات تخسيس البطن لحرق دهون البطن العنيدة وبسرعه غير متوقعة.. إليك مشروب سريع لنسف الكرش والأرداف و إنقاص الوزن بجانب الاستمرار في ممارسة التمرينات الرياضية واتباع خطة نظام غذائي مناسبة.
إليك مشروب البابايا والقرفة لحرق الدهون يقدمه موقع "هيلث ".
ماذا تحتاجين
1 كوب بابايا
نصف ملعقة صغيرة قرفة
1 كوب ماء بارد
رشة ملح أسود
كيف تطبقين المشروب ..
اخلطي البابايا باستخدام الخلاط.
نضيف مسحوق القرفة والماء البارد في الخلاط وقومى بالسحق مرة أخرى.
اسكبي مشروب البابايا في كوب.
يضاف قليل من الملح الأسود ويقلب جيدا.
فوائد المشروب
تساعد البابايا في إنقاص الوزن عن طريق تحسين صحة الأمعاء وخفض مستويات الكوليسترول في الدم .
تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم ، ولها خصائص مضادة للتخثر ومضادة للميكروبات ، وتحسن وظائف المخ