AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

محاربة الكوليسترول ودهون البطن.. كوب يوميا من هذا المشروب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
لفقدان الوزن بسرعة لاغنى عن مشروبات تخسيس البطن لحرق دهون البطن العنيدة وبسرعه غير متوقعة.. إليك مشروب سريع  لنسف الكرش والأرداف و إنقاص الوزن بجانب الاستمرار في ممارسة التمرينات الرياضية  واتباع خطة نظام غذائي مناسبة.

إليك مشروب البابايا والقرفة  لحرق الدهون يقدمه موقع "هيلث "


ماذا تحتاجين

1 كوب بابايا
نصف ملعقة صغيرة قرفة
1 كوب ماء بارد
رشة ملح أسود

كيف تطبقين المشروب ..

اخلطي البابايا باستخدام الخلاط.
نضيف مسحوق القرفة والماء البارد في الخلاط وقومى بالسحق مرة أخرى.
اسكبي مشروب البابايا في كوب.
يضاف قليل من الملح الأسود ويقلب جيدا.

فوائد المشروب

تساعد البابايا في إنقاص الوزن عن طريق تحسين صحة الأمعاء وخفض مستويات الكوليسترول في الدم .

تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم ، ولها خصائص مضادة للتخثر ومضادة للميكروبات ، وتحسن وظائف المخ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

يطرد السموم ويحرق الدهون.. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة

بـ3 حيل مجربة ومضمونة تخلصى من دهون البطن العنيدة

بمكونين فقط من مطبخك.. تخلصي من دهون البطن والأرداف للأبد

ترشيحاتنا

ملتزمون بخطة السلام العربية..أول تعليق رسمي من السعودية على تطبيع الإمارات مع إسرائيل

الرى توضح نتائج مباحثات سد النهضة

بعد التمرد.. آسيمي جويتا ينصب نفسه رئيسا للمجلس العسكري الحاكم في مالي

إسلام صادق: أحمد الشناوي الأعلي أجرا فى بيراميدز.. برنامج تدريبي خاص لـ رمضان صبحي

إعلامية كويتية: أياد خفية تلعب في بيانات كورونا لضرب اقتصاد البلدان العربية

سألجأ للقضاء.. هالة صدقي في أول تعقيب على قضية إنكار نسب أولادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب