ميدو لخالد جلال: اللي نقلك الكلام فاشل والاعتراف بالخطأ مش عيب

أكد أحمد حسام ميدو أنه لم يتعمد إثارة أي أزمات بعدما صرح أمس بأن خالد جلال مدرب نادي مصر علم تشكيل الزمالك قبل مواجهة الفريقين.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كابتن خالد جلال نفسه في تصريح إذاعي هو الذي قال هذا الحديث وأكد أن تشكيل الزمالك تم تسريبه له وهذا خطأ منه".





وختم حديثه قائلا: "يا كابتن خالد لما تغلط اطلع قول أنا غلطت عادي، متحاولش تحمِّل خطأك لأي حد تاني، وانت بنفسك اللي طلعت قلت إنك غيرت تفكيرك لما عرفت تشكيل الزمالك قبل المباراة، ده شغلي، ولم أتهمك بأي شئ، واللي سخنك وخلاك تطلع تقول الكلام ده فاشل".





وكان خالد جلال قاد نادي مصر للتعادل سلبيا مع الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.