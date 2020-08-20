بسبب تسريبها.. الجمهور يبحث عن «أماكن السهر» لـ عمرو دياب

تصدرت أغنية "أماكن السهر" لـ عمرو دياب ترند جوجل بعد خبر تسريبها منذ ساعات قليلة على موقع يوتيوب.





وكانت الأغنية تم تصويرها على طريقة فيديو كليب منذ فترة قصيرة وتشاركه فى الكليب الفنانة دينا الشربينى.





والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتم تسريبها قبل ساعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تحذف من أغلب الصفحات.





من ناحية أخرى، يعود الهضبة عمرو دياب إلى ساحة التمثيل بعد التعاقد مع منصة نتفليكس التى أعلنت بعض تفاصيل الخاصة بعودته من خلال عمل درامى جديد.





ومن المتوقع أن يتضمن العمل الدرامى الذى يقوم ببطولته عمرو دياب 15 حلقة فقط.



