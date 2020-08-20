رغبة اللاعب كانت الأهلي.. ميدو: أقنعت محمود علاء بالانتقال إلى الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن دوره في صفقة انتقال محمود علاء إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادما من وادي دجلة.





وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "عندما كنت مُدربًا لـ وادي دجلة، الأهلي عرض 9 ملايين جنيه لضم محمود علاء وماجد سامي وافق علي العرض وأبلغني بذلك، كنت أعلم أن اللاعب سيكون مؤثرا للغاية إذا انتقل للأهلي، لذلك كنت أتمنى انتقاله للزمالك لأني أعلم جيدًا ما سيُقدمه للزمالك، قلت لـ ماجد سامي طب لو جبتلك عرض أفضل من الزمالك هتخلَّص؟ قالي اه هخلَّص، وده اللي حصل بالفعل".





وأضاف "ماجد أكد لي أنه يريد 12 مليون جنيه نظير رحيل اللاعب إلى الزمالك فتحدثت مع مرتضى منصور وقلت له إن علاء إذا انتقل إلى الأهلي سيكون إضافة قوية للدفاع لمدة 10 سنوات، وأقنعت رئيس الزمالك وبالفعل وافق ثم تحدثت مع محمود علاء وكانت المهمة صعبة نظرا لكون اللاعب كان يريد الانتقال إلى الأهلي ولكنه في النهاية وافق وعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك وتم إتمام الصفقة".





وختم حديثه قائلًا "أن يكون لديك مدافعا هدافا ميزة كبيرة فضلا عن دور محمود الدفاعي المميز".