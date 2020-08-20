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رياضة

أيمن منصور: القمة ١٢٠ قد تشهد مولد نجم زملكاوى

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:35 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق أنه يتمنى أن تسود الروح الرياضية قمة الزمالك والأهلي رقم ١٢٠ المقرر لها السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز .

وقال أيمن خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: " مباراة الزمالك والاهلي المقبلة قد تصنع نجما جديدا خاصة مع تألق ناشئي الزمالك حسام أشرف وأسامة فيصل في المباريات الأخيرة، ولكن يجب الدفع بحسام أشرف في التوقيت المناسب ".

وأضاف: " أتمنى فوز الزمالك بالطبع ولكن الكفة متساوية بين الطرفين واتمنى أن تظهر المباراة بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية".

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة.
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