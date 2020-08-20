ميدو: لايبزج الألماني يستحق احترام العالم

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن فريق لايبزج الألماني يستحق احترام العالم بعد ما قدمه في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "إمكانيات وخبرات مُهاجمي باريس سان جيرمان حسمت المباراة لصالحهم، لكن لايبزيج قدَّم مباراة بل بطولة أكثر من رائعة استحقوا عليها احترام العالم أجمع، لايبزيج قصة لا يُمكن نسيانها في كرة القدم".





أشار ميدو إلى أن قوة باريس سان جيرمان حسمت المباراة لصالح الفريق الفرنسي في ظل الأسماء اللامعة التي تتواجد بالفريق.





وكان لايبزج ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الذي صعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نهائي المسابقة.