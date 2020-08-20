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منوعات

بطريقة غامضة.. وفاة 6 حيتان وسابعهم يعافر للبقاء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تظهر صور مفجعة لمشهد على الشاطئ الأيرلندي حيث مات ما لا يقل عن ستة حيتان بشكل غامض ومأساوي، بينما يخشى عشاق الحيوانات أن يموت الحوت السابع ذو الأنف الزجاجي الذي شوهد يحاول يائسًا الخروج إلى البحر.

تلك المأساة التي يُعتقد أنها أكبر مأساة حية في التاريخ الأيرلندي، تظهر اليوم على الشاطئ في روسنولاغ ، دونيجال، وقد قال أعضاء مجموعة الحيتان والدلافين الأيرلندية إنهم فعلوا كل ما في وسعهم لجعل الحيوانات الضخمة مريحة ، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقالت إحدى الأعضاء والتى تدعى "سيبيل ريجان" إن واحد من بين الدلافين شوهدت تحاول التنفس وهي تحاول السباحة مع المد ، لكن فرص بقائها على قيد الحياة ضئيلة، فقد كان هناك ثلاثة حيتان على الشاطئ ، بينما تقطعت السبل بأربعة حيتان في المياه الضحلة.

وتابعت ريجان: "لقد غمرت المياه جميع الحيتان الآن، ولكن للأسف مات معظمهم، ولا يزال أحدهم حيا ويمكن رؤيته وهو يحاول التنفس، بينما فرص وصول الحوت الناجي إلى بر الأمان بعيدة".

ولاتزال الوفاة الغامضة لهؤلاء الحيتان الـ 6 أثر التحقيق لمعرفة أسباب وفاتهم بهذا الشكل المأساوي.
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