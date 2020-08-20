خالد جلال: كنت أعلم بخوض كارتيرون مباراة نادي مصر بالناشئين.. فيديو

قال خالد جلال، المدير الفني لنادي مصر، إن الكل كان على علم بأن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك سيلعب بالناشئين، ردا على التقارير التي أشارت إلى تسريب تشكيل الأبيض له من معسكره.

وتابع "الكاميرات لم تكن كافية في مباراتنا مع أسوان لاستبيان أحقيتنا في ركلة جزاء من عدمها".

وأضاف "جلال"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" على "أون تايم سبورتس 2"، "موقفنا صعب، وتأجيل مباراة الإنتاج الحربي في بداية عودة النشاط أخرنا كثيرا، وأمام أسوان لم نكن موفقين، وأهدرنا فرصا كثيرة".

وعن مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل 0-0، قال جلال ردا على تصريحات أحمد حسام "ميدو" بشأن تسريب التشكيل له "مصر كلها كانت عارفة إن كارتيرون هيلعب بالناشئين، ولو واحد في كشك سجاير كان هيبقى عارف".





وألمح إلى أنه "وصله أن ميدو تحدث عن بعض الأمور الخاصة به، وأنه عرف تشكيل الزمالك قبلها بيوم، وأنه سيلعب بالناشئين.. ما كل الناس كانت عارفة!".





وأكد "قلت قبل الإحماء إن مشاركة 3 ناشئين في خط دفاع الزمالك سيظلمهم، وغيرت خططي بدل الضغط من ثلث الملعب وقررنا الضغط عليهم. هذا قرار أخذته ونحن في طريقنا للمستطيل الأخضر".





وأتم "وصلني أن ميدو قال إن الأمر انتهى، أبدا لا أشتبك لفظيا مع أي زميل".





ورفع فريق مصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بفارق 5 نقاط عن المراكز الناجية من الهبوط.