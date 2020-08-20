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مرأة

احمي نفسك من الأزمات القلبية.. حيل للتخلص من الضغط المرتفع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:25 ص
القلب
القلب
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لمياء الياسين

لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكن علاج الضغط المرتفع  لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة.. إليك حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع وبعض المشروبات المذهلة لتقليل  الضغط المرتفع


فقدان الوزن

تعد أبرز أسباب الضغط المرتفع هى  زيادة الوزن و اضطراب التنفس أثناء النوم  مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم، ويعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أحر التوقف عن الدواء

وفقا لموقع هيلث يعد من الخطر أن يتوقف مريض الضغط العالى عن تناول الدواء بل عليه تجنب أيضا الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.

ـأعشاب صحية

تعد الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم ويعد الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم‏ فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.

ممارسة الرياضة

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.
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