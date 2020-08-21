د. دنيا شعير تكتب: معجزات علاجية من المواد الطبيعية (2)

في المقالة السابقة أشرت إلى أن الاعتقاد بأن المواد الطبيعية غير فعالة وأن المركبات الكيميائية قد تكون أكثر كفاءة هو معتقد غير صحيح.

وهناك معتقدات أخرى خاطئة عن المواد الطبييعية مثل أن "كل ما هو طبيعي فهو آمن وبلا آثار جانبية"، وهذا معتقد خاطئ، حتى مع أكثر العناصر الطبيعية الغذائية آمانا على وجه الكرة الأرضية وهو الماء.. فهل من الممكن أن يكون الماء وهو سر الحياة عند تناوله بكميات ضخمة يسبب تسمما؟.

في عام 2007، رعت محطة إذاعية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مسابقة لشرب المياه مع 20 مشاركًا. كان الفائز سيحصل على أحدث إصدار من وحدة تحكم ألعاب فيديو Wii. ، وكان على المشاركين شرب أكبر قدر ممكن من الماء بدون الذهاب إلى دورة المياه.

في البداية، كان لابد من إفراغ الزجاجات سعة ربع لتر بمعدل 10 دقائق وانسحب خمس متسابقين بعد خمس زجاجات فقط. ثم تمت زيادة حجم الزجاجات. وأرادت سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا الفوز بجائزة Wii لأطفالها الثلاثة الصغار، وقبل الاستسلام، شربت أكثر من ستة لترات من الماء واشتكت من صداع خطير. وفي النهاية، جاءت في المركز الثاني، وفازت بتذكرتين لحضور حفل، وعادت إلى المنزل محبطة وماتت بعد ست ساعات...

الذي حدث لهذه السيدة أن جسمها يحتوي على 30 لتر ماء وبعد أن شربت 6 لترات فى مدة قصيرة، زاد حجم الماء بنسبة 20% ما أدى إلى انخفاض مستوى الصوديوم خارج الخلية من 144 إلى 120 ملى مول/ لتر. ويرجع سبب شعورها بالصداع والدوخة نتيجة حدوث تورم فى الدماغ؛ لأن الدماغ محاطا بإحكام فى عظام الجمجمة بحيث لا يوجد مكان للتوسع ما أدى إلى الضغط على الأوعية الدموية في الدماغ.

وحذرت سيدة متصلة بمحطة الإذاعة، من أن الناس قد يموتون من شرب الماء بكثرة، وتم التعامل معها على أنها فكرة سخيفة. واضطرت المحطة إلى دفع تعويضات بقيمة 16 مليون دولار بعد عدة سنوات من التقاضي.

وحتى نعرف عدد أكواب الماء اللازمة لجسم الإنسان في درجة الحرارة العادية بدون ممارسة نشاط رياضي هو وزن الجسم مقسوما على 8 (بافتراض أن شخص وزنه 80 كيلو / 8 = 10 أكواب من المياه ويبلغ حجم الكوب 240 مل، ما يعنى 2400 مل لتر) أما من يمارس الرياضة فعليه قبل التمرين بساعتين شرب 335- 650 مل من الماء وقبل 15 دقيقة من التمرين شرب 220 مل وأثناء التمرين الطويل يكون كوب كل 15- 20 دقيقة من "عصير 4 برتقالات يكمل إلى لتر بواسطة الماء مضاف إليه ربع ملعقة ملح أو 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون و4 ملاعق سكر لعدم احتواء الليمون على السكريات وإضافة ربع ملعقة صغيرة ملح؛ لتعويض السوائل المفقودة وإعطاء الطاقة مع إمداد الجسم بالأملاح والحفاظ على توازن العناصر.

خطر الإسراف في شر المياه...

تكررت الواقعة مع رياضي مشهور "36 عامًا" في بداية مسابقة (للسباحة 3.8 كيلومتر، ثم ركوب الدراجات 180 كيلومترًا، ثم سباق الماراثون 42.2 كيلومتر) كان وزن الرياضي 81.6 كجم، مع مستوى الصوديوم في البلازما 144 مليمول / لتر. أنهى السباق بعد 12 ساعة ونصف، وأصيب بالدوار، وشعر بالمرض وكان ضغط الدم عنده منخفض مع وجود تورم، وبعد السباق أصبح يزن 85.5 كجم وبالتالي اكتسب ما يقرب من 4 كجم، لذلك لابد أنه شرب كمية تزيد بنحو 5 لترات من الماء عن الحد المسموح أثناء السباق؛ ما أدى الى انخفاض قيمة الصوديوم بمقدار 127 مليمول / لتر.

بعد أربع ساعات من السباق، كان يفرز 500 مل فقط من البول، عادة ما يتخلص الناس من لتر واحد تقريبًا في الساعة، على الرغم من أنه بعد شرب كميات كبيرة من الماء. بحلول صباح اليوم التالي، بعد دخوله المستشفى، كان أخرج 4.6 لترًا من البول، وزادت قيمة الصوديوم لديه إلى 136 مليمول/ لتر، وسبب ذلك أنه شرب كمية كبيرة من الماء أثناء الماراثون وشعر بالمرض واعتقد أنه يعانى من الجفاف، لهذا السبب أسرف فى شرب الماء.

وفي عام 2008، بعد خطة النظام الغذائي "LighterLife" التي تبلغ تكلفتها 500 سعرة حرارية، تمكنت سيدة من المملكة المتحدة من استبدال كل الوجبات المجدولة بحساء خفيف أو ببساطة الماء. في الأسبوع الأول فقدت بالفعل 5 كجم. في الأسبوع الثاني، عندما بدأت في شرب زجاجتين من الماء بسعة 2 لتر أثناء مشاهدة التلفاز، اشتكت من آلام في الرأس والمعدة. بعد ذلك بوقت قصير انهارت وتوفيت في اليوم التالي في المستشفى من تورم في المخ.

لا شيء بدون سم...

وهنا أستشهد بمقولة الطبيب والكيميائى والفيلسوف باراسيلسوس 1493-1541 "كل الأشياء سموم ولا شيء بدون سم، فقط الجرعة تسمح لشيء ما ألا يكون سامًا".. لذلك أى دواء أو عقار طالما له تأثير طبي فلابد أن يكون له آثار جانبية ولا يوجد ما يسمى بالأمان المطلق له، لكن لابد من تحديد الجرعة العلاجية حتى يتم السيطرة على الآثار الجانبية. فالمادة الفعالة في العرقسوس المسئولة عن طرد البلغم من الجهاز التنفسي، هي نفس المادة الفعالة التي ترفع ضغط الدم، لكن عند تناولها بجرعات بسيطة تعالج السعال بدون رفع ضغط الدم بنسبة كبيرة.

كما أنه يوجد فئات عمرية أو حالات صحية لا يصلح معها الأعشاب فمثلا عند حديثي الولادة يكون الحاجز بين الدم والمخ(Blood Brain Barrier) لم يكتمل النمو، ما يسمح بوصول مواد ضارة للمخ بنسبة كبيرة لديهم، كما أن هناك أعشابا محظورة تماما عليهم، أما الأطفال أقل من 4 سنوات فان أجهزة الجسم المسئولة عن امتصاص المواد الفعالة بالأعشاب لم تكتمل بعد، أما بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات بعض الأعشاب قد تكون خطيرة، فمثلا الزنجبيل والقرفة وبعض الملينات تسبب الإجهاض فى جرعات معينة، كما أن الأعشاب المنبهة مثل القهوة والشاى والمهدئة للجهاز العصبى مثل الفاليريانا، قد تصل بجرعات كبيرة للطفل الرضيع عن طريق لبن الأم ما يضر بجهاز الطفل العصبي، وفى حالة كبار السن تكون الأعشاب فقدت جزءا من كفاءتها، وعليه يجب علاجهم بالأعشاب لكن بعد تعديل الجرعات المطلوبة، لتتناسب مع قصور وظائف أجسامهم، وحتى لا تؤثر على الكبد والكلى لديهم.