إعلامية كويتية: أياد خفية تلعب في بيانات كورونا لضرب اقتصاد البلدان العربية

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد من إطالة أمد تداعيات فيروس كورونا لخطورتها على القطاعات الحيوية فى البلدان العربية نتيجة الرضوخ لضغوط منظمة الصحة العالمية والتى وجهت إليها مؤخرا اتهامات بالتواطؤ وفقدانها للدقة.





وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البيانات غير الدقيقة التى تعلنها منظمة الصحة العالمية من وقت لآخر خلقت حالة من الوهم لدى الأشخاص وأثارت البلبلة ما دفع بخسائر غير متوقعة في قطاعات حيوية كالطيران والسياحة والاقتصاد، مشيرة إلى أن 99 في المائة من الحالات المعلن وفاتها بفيروس كورونا تعود لكبار السن وهى حالات مرضية مصابة بأمراض مزمنة كضعف المناعة والسكري والقلب والكبد، وأن هناك منظمات متخصصة فى كتابة تقارير مغلوطة عن بيانات الإصابات لخلق حالة من الفوضي.





وأضافت الرشيد، أن هناك أياد خفية تعبث فى الخفاء من أجل استنزاف ثروات الدول العربية مدعومة من الحكومات الخفية، متسائلة: " لماذا لم تعاقب منظمة الصحة العالمية دول مثل تركيا وألمانيا وأمريكا وإيطاليا بينما تتنمر على العرب وتضغط وتفرض شروطها عليهم؟".





ولفتت الرشيد، إلى أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى فككت خيوط كورونا ولم تستسلم فقد قطعت شوطا كبيرا فى إنجاز العديد من المشروعات وحققت نجاحات غير مسبوقة دون توقف أو تراجع .





وفي المقابل، علقت منظمة الصحة العالمية، على ما أثير في الفترة الاخيرة من تشكيك في البيانات التي تعلنها المنظمة بشأن كوفيد-19.



