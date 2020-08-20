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رياضة

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:47 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ مصطفى محمد، مهاجم الفريق الشاب في ظل تلقيه عددا من العروض للاحتراف عقب تألقه مع الفريق والمنتخب الأولمبي.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو تم بثه على قناة "الزمالك"، أنه لا يمانع مطلقا رحيل مصطفي محمد عن الفريق حال تلقيه عرض احتراف مميزا بشرط أن يفوز على فريق الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الدوري.


وأضاف مرتضى منصور أنه يطالب مصطفي محمد أن يركز مع الفريق خلال الفترة المقبلة حتى يتم تتويج الفريق بـ كأس دوري أبطال إفريقيا 2020، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيوافق على الفور على رحيله.

أما عن طارق حامد ومحمود علاء نجما الفريق فطالبهما بـ الحديث معه بشأن ما يريدان تعديله في العقود الخاصة بهما، قائلا "تعالولي المكتب".

كما وجه رسالة لـ احمد سيد زيزو نجم الفريق حيث أكد أنه يتمنى ان يشاهد طريقة احتفال المصارعة الخاص به عقب إحراز الأهداف أمام الأهلي.

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