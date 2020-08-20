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مرأة

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:32 ص
اطلالات اثارت الجدل
اطلالات اثارت الجدل خلال الأسبوع
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هاجر هانئ
إطلالات النجمات أكثر الأمور التي تشغل بال كثيرين وبالأخص الفتيات لكي يستوحين إطلالاتهن من موضة النجمات والمشاهير، ولحرصهن دائما على اتباع أحدث صيحات الموضة.

سيطرت الإطلالات البسيطة والمبهجة على اطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع، فتألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود، وظهرت ناهد السباعي بملابس ملفتة على البحر.

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بينما لفتت ليلي علوي الأنظار بكاش مايوه شفاف واعتمدت بوسي شلبي على فستان مشجر قصير، كما أطلت نسرين طافش بملابس صيفية ملفتة وارتدت ايضا جمبسوت أحمر أنيق، بينما ظهرت ابنة الفنان عمرو دياب بفستان فوشيا مكشوف الظهر.

خطفت الأنظار ميريهان حسين بمجموعة من الملابس الصيفية التي تتناسب مع البحر وأجواء المصيف، وغيرها من النجمات اللاتي تألقن.

إليكم أبرز اطلالات النجمات خلال الأسبوع...

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع
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