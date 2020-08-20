AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في العرض الخاص لـ «توأم روحي».. إيمي سمير تمازح محمد ثروت بسبب كورونا في وجود حسن الرداد | شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:47 ص
حسن الرداد وايمى
حسن الرداد وايمى سمير غانم
Advertisements
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للفنانة إيمى سمير غانم أثناء تواجدها فى العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" الذى يقوم ببطولته زوجها الفنان حسن الرداد. 

وكان هذا الظهور الأول الذى يجمع بين إيمى سمير غانم وحسن الرداد بعد شائعات الانفصال. 

وعلقت إيمى سمير غانم على الفيديو الذى شاركها فيه الفنان محمد ثروت وظهرت مرتدية كمامة سوداء، قائلةً "انا لبسه الكمامة دى عشان كورونا وانا فى العرض الخاص لـ "توام روحى" وبقول لكل فريق العمل مبروك". 

وسخر محمد ثروت فى الفيديو من كورونا، قائلا "برغم من أننا فى زمن الكورونا إلا أننا بنسلم على بعض عادى جدا". 

يذكر أن فيلم "توأم روحى" يقوم ببطولته كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وتدور أحداثه فى إطار رومانسي. 
    
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

قريبا بدور العرض.. السبكي يروج لـ فيلم توأم روحي

بعد حفل زفافها أمس.. العمر الحقيقى لـ هند عبد الحليم ووالدها الزملكاوى.. شاهد

حسن الرداد يروج لـ فيلم توأم روحي.. شاهد

إيمي سمير غانم تساند حسن الرداد في عرض توأم روحي

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث.. القبض على الفتاة الراقصة.. التحريات تثبت اعتمادها على الخدع البصرية.. وربة منزل بقنا: زوجي تحرش بابنتنا

صدمة اقتصادية ..الكويت تعاني شحًا في السيولة لدفع الرواتب وتتجه للتقشف

يجب دعم الهوية القومية.. عضو المجمع اللغوي: الشباب لا يشعر بالانتماء لمصر ..فيديو

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

دواء حموضة يعالج مرضى كورونا ويقلل الوفيات.. ما القصة؟

زيدان يثير الجدل حول بقائه مع ريال مدريد وتدريب منتخب فرنسا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. سالي عبد السلام بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور