في العرض الخاص لـ «توأم روحي».. إيمي سمير تمازح محمد ثروت بسبب كورونا في وجود حسن الرداد | شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للفنانة إيمى سمير غانم أثناء تواجدها فى العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" الذى يقوم ببطولته زوجها الفنان حسن الرداد.





وكان هذا الظهور الأول الذى يجمع بين إيمى سمير غانم وحسن الرداد بعد شائعات الانفصال.





وعلقت إيمى سمير غانم على الفيديو الذى شاركها فيه الفنان محمد ثروت وظهرت مرتدية كمامة سوداء، قائلةً "انا لبسه الكمامة دى عشان كورونا وانا فى العرض الخاص لـ "توام روحى" وبقول لكل فريق العمل مبروك".





وسخر محمد ثروت فى الفيديو من كورونا، قائلا "برغم من أننا فى زمن الكورونا إلا أننا بنسلم على بعض عادى جدا".





يذكر أن فيلم "توأم روحى" يقوم ببطولته كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وتدور أحداثه فى إطار رومانسي.