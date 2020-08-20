لا تهمليها.. 6 علامات لمعاناتك من دهون الكبد

علامات تحذيرية ينبغي عدم إغفالها لأنها مؤشر للإصابة بـ تراكم الدهون على الكبد والتى تسبب أزمات صحية أخرى أكبر، وإليك كيف تعرفين أنك تعانين من الكبد الدهنى، وحيل للتخلص الكبد من السموم ونصائح لتحمي نفسك من أمراض الكبد









تعد أبرز علامات الإصابة بدون الكبد هى وفقا كالتالى وفقا لموقع "برايت سايد".





1. قلة النوم



2 . حكة الجلد





3. اصفرار العيون.. يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين، سيبدأ الكبد في إفرازه، ويمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد B.





4. لديك مشاكل في الذاكرة ..





5. الإرهاق باستمرار ..





6. وزنك يرتفع أو ينخفض









الثوم ..يحتوي على أرجينين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم في الكبد.



زيت الزيتون .. عند تناوله باعتدال على التخلص من السموم فى الجسم.







الأوراق الخضراء .. تحمي وتخلص الجسم من السموم.





البنجر ..ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم.