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مرأة

لا تهمليها.. 6 علامات لمعاناتك من دهون الكبد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:24 ص
الكبد
الكبد
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لمياء الياسين

علامات تحذيرية ينبغي عدم إغفالها لأنها مؤشر للإصابة بـ تراكم الدهون على الكبد والتى تسبب أزمات صحية أخرى أكبر، وإليك كيف تعرفين أنك تعانين من الكبد الدهنى، وحيل للتخلص الكبد من السموم ونصائح لتحمي نفسك من أمراض الكبد.


تعد أبرز علامات الإصابة بدون الكبد هى وفقا كالتالى وفقا لموقع "برايت سايد".

1. قلة النوم .. عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، قد يكون من الصعب الحصول على ليلة جيدة من الراحة.

2. حكة الجلد .. من أولى العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح

3. اصفرار العيون.. يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين، سيبدأ الكبد في إفرازه، ويمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد B.

4. لديك مشاكل في الذاكرة ..عندما يفشل الكبد، يمكن أن يؤثر تراكم السموم في الدم على دماغك.

5. الإرهاق باستمرار.. إذا كان لديك إرهاق دون سبب محدد، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة.

6. وزنك يرتفع أو ينخفض ..إ دون جهد، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد.

 إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد يقدمها موقع  Bright Side

الثوم ..يحتوي على أرجينين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم في الكبد.

زيت الزيتون ..عند تناوله باعتدال على التخلص من السموم فى الجسم.

الأوراق الخضراء .. تحمي وتخلص الجسم من السموم.

البنجر ..ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم.
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