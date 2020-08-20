السودان: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، فيما تم شفاء 27 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 31 اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 264 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.



