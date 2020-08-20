مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

تعرضت فتاة عمرها ست سنوات للاغتصاب والتعذيب حتى الموت قبل رميها في كيس، في هجوم مروع في باكستان.





وقالت الشرطة إن الفتاة الصغيرة التي تدعى محليًا باسم "سيما"، تعرضت للتعذيب حتى الموت وضُربت على رأسها بشكل متكرر بحجر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





اختفت الطفلة بعد ذهابه للعب في الخارج في مدينة ناوشيرا شمال باكستان، وعندما لم تعد إلى المنزل، قامت عائلتها القلقة بتنبيه السلطات وصدرت إعلانات عبر مكبرات الصوت في مسجد قريب.





مع بدء عملية البحث، وجد القرويون المحليون كيسًا في أحد الحقول وأبلغوا الشرطة، وعندما وصلت الشرطة بعد ذلك إلى مكان الحادث تأكدت من وجود جثة الفتاة داخل الكيس.





ونقل الجثمان بعد ذلك لفحصه، وعند نقله إلى مستشفى خيبر التعليمي في بيشاور، أكد تقرير صادر عن الأطباء أن الجثة كانت تحمل علامات التعذيب، ولم ترد تقارير عن أي اعتقالات.



