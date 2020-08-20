AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تعرضت فتاة عمرها ست سنوات للاغتصاب والتعذيب حتى الموت قبل رميها في كيس، في هجوم مروع في باكستان.

وقالت الشرطة إن الفتاة الصغيرة التي تدعى محليًا باسم "سيما"، تعرضت للتعذيب حتى الموت وضُربت على رأسها بشكل متكرر بحجر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

اختفت الطفلة بعد ذهابه للعب في الخارج في مدينة ناوشيرا شمال باكستان، وعندما لم تعد إلى المنزل، قامت عائلتها القلقة بتنبيه السلطات وصدرت إعلانات عبر مكبرات الصوت في مسجد قريب.

مع بدء عملية البحث، وجد القرويون المحليون كيسًا في أحد الحقول وأبلغوا الشرطة، وعندما وصلت الشرطة بعد ذلك إلى مكان الحادث تأكدت من وجود جثة الفتاة داخل الكيس.

ونقل الجثمان بعد ذلك  لفحصه، وعند نقله إلى مستشفى خيبر التعليمي في بيشاور، أكد تقرير صادر عن الأطباء أن الجثة كانت تحمل علامات التعذيب، ولم ترد تقارير عن أي اعتقالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحية الفقر والانفصال.. قصة اغتصاب وتعذيب طفل سوري تهز أرجاء لبنان

كلب ينجو من الموت بأعجوبة بعد ضربه وربطه في كيس وإلقائه في النهر ..صور

فداءً للسحر الأسود.. اغتصاب طفلة 3 سنوات حتى الموت في الهند

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يقرر صرف إعانة شهرية لعجوز المنوفية

صدمة اقتصادية ..الكويت تعاني شحًا في السيولة لدفع الرواتب وتتجه للتقشف

الأهلي: زيادة رواتب 1600 موظف وعامل.. ومؤمن زكريا سيحصل على مستحقاته

بعد التمرد.. آسيمي جويتا ينصب نفسه رئيسا للمجلس العسكري الحاكم في مالي

إعلامية تكشف عن حقيقة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز.. فيديو

صحيفة سويسرية.. فايلر قد يرحل عن الاهلى إلى بيراميدز فى سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة